Business news: Brasile, cinese Sgcc si aggiudica gara da 3,7 miliardi di dollari per linee elettriche

- L'azienda statale cinese State Grid Corporation of China (Sgcc) si è aggiudicata oggi il lotto più ampio della gara per le linee di trasmissione di energia elettrica tenuta dal governo del Brasile insieme all'Agenzia nazionale di energia (Aneel). L'investimento stimato di Sgcc è di 18,1 miliardi di reais (circa 3,7 miliardi di dollari). Il valore complessivo dei progetti messi a gara è pari a 21,7 miliardi di reais (circa 4,43 miliardi di dollari). Il ministro delle Miniere del Brasile, Alexandre Silveira, ha detto che il governo sta preparando un provvedimento provvisorio per riformare il settore elettrico, rafforzare la transizione energetica e cercare rifornimenti energetici affidabili a un costo migliore. "Stiamo preparando delle misure per avere politiche chiare, necessarie per la sicurezza energetica. Non possiamo dimenticare che meno di due anni fa eravamo sull'orlo di un collasso energetico in Brasile, che è costato caro al governo brasiliano, quindi dobbiamo fare attenzione alla pianificazione" ha dichiarato Silveira. (Brb)