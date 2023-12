Business news: Argentina, accordo Ue-Mercosur “una delle nostre priorità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, ha affermato che l'accordo tra l'Unione Europea (Ue) e il Mercato Comune del Sud (Mercosur) è "una delle priorità del governo". La titolare della diplomazia di Buenos Aires ha incontrato gli ambasciatori e i rappresentanti diplomatici dei Paesi dell'Ue accreditati in Argentina e ha sottolineato che per il governo argentino è "di vitale importanza chiudere l'accordo ed è una delle nostre priorità, perché non rappresenta solo un'opportunità storica per le nazioni di entrambi i blocchi, ma segna anche una pietra miliare nella collaborazione globale e nella costruzione di solide relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione". Mondino ha sottolineato che la negoziazione dell'accordo è durata più di vent'anni, nei quali "sono state sprecate opportunità di integrazione produttiva, commerciale e umana e risorse materiali e umane sono state dirottate avanti e indietro per questioni tecniche" e che questo "deve finire". Pertanto, ha affermato la ministra sudamericana, "è fondamentale lavorare insieme per superare le sfide rimanenti e concludere questo accordo in modo equo e vantaggioso per tutte le parti". Inoltre, Mondino ha assicurato di aver incaricato i suoi negoziatori "di assumere un atteggiamento proattivo in questa fase finale della negoziazione". (Res)