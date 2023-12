Business news: Brasile, l'economia crescerà del 1,7 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile crescerà dell'1,7 per cento nel 2024, con un'espansione dell'1,5 per cento del settore industriale e un calo del 16,5 per cento nel saldo della bilancia commerciale rispetto al 2023. Lo prevede il rapporto pubblicato oggi dalla Confederazione nazionale dell'industria (Cni). "Con una politica monetaria più flessibile, speriamo in risultati migliori per l'industria della trasformazione. E questo trainerà le importazioni (nel 2024)", ha detto il direttore esecutivo di economia del Cni, Mario Sergio Telles, citato dai media locali. Per quanto riguarda le spese pubbliche, la confederazione prevede un debito pubblico pari al 78 per cento del Pil il prossimo anno. "Per il 2024, il quadro fiscale del governo federale rimane incerto, soprattutto per quanto riguarda le entrate. Il bilancio federale del 2024 non è stato ancora approvato e tiene conto di una serie di entrate che provengono da provvedimenti legislativi recentemente approvati o che sono ancora in corso", si legge nel testo. (Brs)