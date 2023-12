Business news: Argentina in un giorno prezzo dei carburanti in crescita del 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stazioni di servizio dell'Argentina hanno chiuso la giornata di giovedì con un aumento del 37 per cento del prezzo dei carburanti, conseguenza delle prime misure di politica economica annunciate dal governo. Un incremento che si somma a quelli fino al 30 per cento effettuati dalle compagnie petrolifere - tanto quelle private quanto la statale Ypf - lo scorso fine settimana. In poco più di un mese i prezzi dei carburanti sono aumentati intorno all'80 per cento. Nei primi giorni di novembre era stato applicato un aumento del 9,6 per cento, a cui si è aggiunto un aumento del 10 per cento dopo il ballottaggio presidenziale del 19 di novembre. L'aumento del 30 per cento si è registrato nel pieno del cambio di governo e quello del 37 per cento dopo una svalutazione di oltre il cento per cento annunciata martedì dal nuovo ministro dell'Economia, Luis Caputo. (Abu)