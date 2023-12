Business news: Brasile, ricorso per espandere esplorazione di risorse minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha fatto ricorso alla Convenzione delle Nazioni Unite del mare (Unclos) per ottenere il riconoscimento internazionale sulla richiesta di espandere l'esplorazione di risorse minerarie nelle coste del Paese. In una recente ricerca fatta da studiosi dell'università di Sao Paulo (Usp) sono stati svelati dettagli di un'antica isola vulcanica tropicale oggi sommersa nell'oceano atlantico sud. Oltre all'interesse scientifico, il Brasile ha interessi strategici, visto che nella zona dove si trova l'isola sono presenti delle risorse minerarie rare e ricche di elementi essenziali per la produzione di tecnologie moderne, come cobalto, nichel e platino, usati per la fabbricazione di batterie e pannelli solari. L'area in questione si trova a circa 1.200km dalla costa brasiliana, distanza che oltrepassa le 200 miglia nautiche fissate dall'Unclos per l'esplorazione economica esclusiva, e il Paese ha soltanto una concessione per l'esplorazione scientifica della regione. (Brs)