Business news: Argentina, Fmi saluta con favore "coraggiose" misure economiche del governo

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) accoglie "con favore" le "coraggiose" misure annunciate oggi dal ministro dell'Economia dell'Argentina, Luis Caputo, per fare fronte all'emergenza finanziaria in cui versa il Paese. "Lo staff dell'Fmi accoglie con favore le misure annunciate oggi dal nuovo ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo. Queste coraggiose azioni iniziali mirano a migliorare significativamente le finanze pubbliche in modo da proteggere i più vulnerabili della società e rafforzare il regime dei cambi. La loro decisiva attuazione aiuterà stabilizzare l’economia e porre le basi per una crescita più sostenibile e trainata dal settore privato", si legge in una nota del Fondo. Tra le misure presentate da Caputo, si trova lo stop alle aste per opere pubbliche, via i sussidi per l'acquisto dei prodotti energetici e dei biglietti per il trasporto pubblico, svalutazione del peso sul dollaro, nel cambio ufficiale, di circa il 100 per cento. (Was)