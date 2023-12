Business news: Perù, Banca centrale taglia tassi d'interesse di 25 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la quarta volta consecutiva la Banca centrale del Perù ha deciso di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base, portandoli stavolta dal 7 al 6,75 per cento. Lo si apprende al termine dell'ultima riunione di quest'anno sulla politica monetaria, in occasione della quale i vertici dell'istituto hanno preso atto del recente calo dell'inflazione, attestatasi al 3,64 per cento su base annuale alla fine di novembre. Secondo la Banca centrale peruviana, l'inflazione di fondo - che esclude i prezzi più volatili di alimenti e carburanti - dovrebbe già rientrare nella forbice prefissata entro la fine dell'anno. Il consiglio dell'istituto osserva tuttavia anche il permanere di rischi associati a fattori climatici, legati in particolare al fenomeno metereologico El Nino, che potrebbero arrestare il rallentamento dell'inflazione e indurre la banca a interrompere la politica di ribasso dei tassi d'interesse all'inizio del prossimo anno. (Brs)