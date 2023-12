FI: Gasparri, 21 gennaio congresso di Roma, obiettivo rafforzare organizzazione territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il 21 gennaio "terremo il congresso romano di Forza Italia e abbiamo già avviato l'organizzazione". Lo comunica il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che in questi anni ha guidato il partito nella Capitale. L'obiettivo è "di rafforzare, rinnovare e impegnare ancora di più la nostra organizzazione territoriale. Sarà un percorso a tappe. Venerdì 12 gennaio ascolteremo tutti i rappresentanti delle principali organizzazioni imprenditoriali, produttive, sociali e culturali della città, compresi i responsabili degli atenei e di numerose realtà istituzionali. Vogliamo raccogliere - spiega - spunti e idee che discuteremo il giorno dopo, sabato 13 gennaio, durante un'assemblea in cui i militanti faranno le loro proposte e considerazioni. Infine, domenica 21 gennaio si terrà il congresso alla presenza del segretario nazionale Tajani e di tutti i principali esponenti del partito, tra i quali il capogruppo alla Camera Paolo Barelli". "Raccoglieremo i risultati del lavoro fatto in questi anni e apriremo una nuova fase nella quale tutti daranno un contributo importante per una presenza sempre più attiva e capillare di Forza Italia nella Capitale", conclude Gasparri. (Rin)