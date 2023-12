Irlanda: premier Varadkar condanna incendio in hotel destinato a ospitare richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha condannato il presunto "incendio doloso" di un hotel che ospitava richiedenti asilo vicino a Galway, affermando che "non c'è alcuna giustificazione per questo tipo di violenza". Un incendio è divampato ieri sera all'hotel Ross Lake House di Rosscahill, nella contea di Galway, nell'area occidentale dell'Irlanda. La polizia, che ha avviato un'indagine, lo ha definito un "incendio doloso". L'hotel, in disuso da anni, avrebbe dovuto accogliere circa 70 richiedenti asilo nei prossimi giorni. I dimostranti che si oppongono alla sua apertura avevano già bloccato l'ingresso dell'hotel sabato per protesta. "Sono profondamente preoccupato (...) per i danno, apparentemente dolosi, di una serie di proprietà in tutto il Paese destinate ad accogliere persone in cerca di protezione internazionale, come avvenuto nella contea di Galway la scorsa notte", ha dichiarato Leo Varadkar in un comunicato. "Non c'è alcuna giustificazione per la violenza, l'incendio doloso o il vandalismo nella nostra Repubblica. Mai", ha dichiarato il premier. (Rel)