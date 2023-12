Business news: Bolivia, impresa russa firma accordo da 450 milioni di dollari per sfruttamento del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha firmato con la Rusia Uranium One Group un accordo per lo sfruttamento del litio, principale componente per la fabbricazione delle batterie per auto elettriche, con un obiettivo di produzione di 14mila tonnellate all'anno. L'intesa, siglata mercoledì, prevede la costruzione di due stabilimenti per l'estrazione del metallo, di cui la Bolivia dispone in grandi quantità, nel Salar de Uyuni. L'impresa russa, appartenente al gruppo Rosatom, investirà un totale di 450 milioni di dollari: cento di questi, ha spiegato il ministro degli Idrocarburi della Bolivia, Franklin Mora, vengono spesi in "una prima fase, con uno stabilimento pilota di 1000 tonnellate di carbonato di litio. Nella seconda fase si parla di un complesso che partirà dalle 8mila tonnellate, per arrivare a 14mila". Il presidente della Bolivia, Luis Arce, presente alla firma, ha rimarcato l'importanza del litio come "nuovo motore di sviluppo economico" del Paese, ancor più necessario visto il calo di produzione del gas naturale, orfano di investimenti e nuovi progetti di esplorazione. (Brb)