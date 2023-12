Business news: Argentina, in arrivo finanziamento dalla Caf per poter pagare scadenza a Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina riceverà dalla Banca per lo sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf) un finanziamento per effettuare un pagamento di 913 milioni di dollari al Fondo monetario internazionale (Fmi) la prossima settimana. Lo riferisce il quotidiano "Ambito Financiero". Il Paese dovrà effettuare il pagamento il 21 dicembre. Il governo ha dovuto utilizzare prestiti del Caf e del Qatar e una linea di swap con la banca centrale cinese per effettuare altri pagamenti all'organismo internazionale. (Abu)