Business news: Argentina, arriva la firma per entrare nell'Ocse

- L'Argentina firmerà oggi la richiesta di adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo ha detto ieri la ministra degli Esteri, Diana Mondino, dando conto di un incontro con il direttore relazioni globali e cooperazione dell'organismo, Andreas Schaal. "Questa mattina abbiamo stabilito con il signor Schaal che domani l'Argentina firma l'ingresso nell'Ocse", ha detto Mondino al termine di un evento svolto nella giornata di insediamento del nuovo governo del presidente, Javier Milei. Buenos Aires aveva ricevuto la lettera formale di ingresso nel 2022, ma il governo uscente di Alberto Fernandez non aveva mai dato risposta. Chiedendo l'ingresso all'Ocse, il Paese si impegna a rispettare standard sociali, economici e politici, mettendo in moto un processo che può durare anche diversi anni. L'Argentina sarebbe il quinto Paese dell'America latina ad aderire all'organismo, dopo Cile, Costa Rica, Messico e Colombia. (Abu)