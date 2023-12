Business news: Brasile, a novembre inflazione +4,82 per cento su anno, +0,28 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, l'indice dei prezzi al consumo in Brasile è cresciuto del 4,82 per cento su anno, lo 0,28 per cento rispetto a ottobre. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge), segnalando che dall'inizio dell'anno, l'inflazione è cresciuta del 4,04 per cento. La crescita su anno è di due centesimi inferiore a quella preventivata a inizio mese. Il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale ha fissato l'obiettivo per l'inflazione nel 2023 al 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Brb)