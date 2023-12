FI: Barelli, oggi congresso provinciale, a L'Aquila classe dirigente di spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alle ore 9, si è tenuto a L'Aquila il congresso provinciale di Forza Italia, presieduto da Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. Lo comunica Forza Italia in una nota, nella quale si spiega che il congresso si è aperto con un commosso applauso al presidente Silvio Berlusconi, che frequentava spesso la città, a cui ha fatto seguito l'intervento in video del segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, un incitamento a proseguire per costruire una grande forza che guardi al futuro, raggiungendo e superando la doppia cifra alle prossime competizioni elettorali. "Il lavoro svolto dal coordinatore regionale Nazario Pagano ha dato risultati tangibili", ha commentato Barelli. "Nel corso del congresso - ha aggiunto - ho ascoltato gli interventi di una classe dirigente di grande spessore, che si è ben radicata sul territorio e sta crescendo ancora, attraendo consensi e interesse anche dalle categorie sociali e produttive. Sono certo che le prossime elezioni regionali, che si svolgeranno a marzo, e il successivo appuntamento elettorale per le elezioni europee di giugno garantiranno a Forza Italia un risultato importante. Dimostreremo di essere il perno fondamentale della coalizione di centrodestra sia a livello nazionale che in ambito locale. Il congresso ha eletto per acclamazione a coordinatore della città de L'Aquila Gabriele De Angelis, un dirigente capace che ha presentato una squadra e un programma solido e ambizioso", ha concluso Barelli. (Com)