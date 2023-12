Ungheria: Farnesina segue da vicino caso italiana arrestata a Budapest, regolari visite ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Budapest segue, in stretto raccordo con la Farnesina, la vicenda della cittadina italiana Ilaria Salis, arrestata a Budapest l'11 febbraio scorso. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui la missione diplomatica sta fornendo tutta l'assistenza necessaria a Salis e ai suo familiari attualmente in Italia. Il personale diplomatico ha effettuato visite consolari con cadenza mensile, l'ultima delle quali è avvenuta lo scorso 13 dicembre scorso: in quest'occasione sono stati consegnati alla donna generi di conforto e di prima necessità. Rappresentanti dell'ambasciata italiana, inoltre, saranno presenti il 29 gennaio, quando si terrà la prossima udienza cui Salis dovrà presenziare. La missione diplomatica mantiene, inoltre, i contatti con i genitori della donna. Anche gli stessi famliari, peraltro, sono riusciti ad avere contatti con regolari con la figlia, attraverso varie visite e conversazioni telefoniche via Skype.(Res)