Rai: Sergio, diretta "In Mezz'ora" da Gerusalemme è bellissima pagina di servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella scritta oggi da Monica Maggioni con il suo “In mezz’ora” in diretta da Gerusalemme sulla situazione in Medioriente e a Gaza “è una bellissima pagina di servizio pubblico che ha contribuito, con grande rigore, a portare ancora una volta alla ribalta la tragedia della guerra che si sta consumando”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato Roberto Sergio, commentando quanto andato in onda nel pomeriggio di Rai 3. “Monica Maggioni, di cui conosciamo la grande professionalità – ha proseguito –, ha avuto il coraggio di essere nei luoghi di quella tragedia, per ricordarci che non può esistere assuefazione al dolore e alla guerra, per ribadire - proprio nel tempo del Natale - il grande e concretissimo bisogno di pace”. “A lei e a quanti hanno reso possibile il programma va il mio grazie riconoscente e orgoglioso”, ha concluso. (Com)