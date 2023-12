© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa della nuova Sala sulla Storia dell'Evoluzione umana, che viene aperta al pubblico a partire dal 19 dicembre.Museo di Storia Naturale, corso Venezia, 55 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione degli 8794 emendamenti su un totale complessivo di 9470 di tutta l'aula del Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier presentati alla proposta di delibera del Bilancio Previsionale e del Documento unico di Programmazione 2024-2026.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 15:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONEConferenza stampa dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale per illustrare le proprie critiche e proposte al bilancio di previsione 2024 – 26 di Regione Lombardia. Sono presenti i capigruppo Pierfrancesco Majorino (PD), Nicola Di Marco (M5S), Michela Palestra (Patto Civico), Onorio Rosati (Alleanza Verdi e Sinistra), Lisa Noja (Azione – Italia Viva).Palazzo Pirelli, sala Giorno del Ricordo, piano seminterrato (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa “Scuola in ascolto” che consente di attivare sportelli specifici negli Istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo grado e negli Istituti di Formazione Professionale (IeFP). Illustrano l'iniziativa gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro), Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità). Intervengono anche: Luciana Volta, direttore generale Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia; Laura Parolin, presidente Ordine Psicologi Lombardia; Silvia Negri, vicepresidente Federazione delle Associazioni dei Pedagogisti.Palazzo Lombardia, ingresso N 1, Sala Stampa, undicesimo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11:30)“Dalla Liguria alla Lombardia, la focaccia di Natale”: è il titolo dell'iniziativa durante la quale i presidenti Attilio Fontana e Giovanni Toti, in occasione delle festività natalizie suggellano il “Patto di amicizia” tra le due regioni con un punto stampa e l'omaggio di focaccia genovese e pesto (fino a esaurimento scorte) a chi interviene all'iniziativa. Igloo natalizio piazza Città di Lombardia (ore 13)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco interviene alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi organi direttivi di Aler Pavia Lodi. Tra le progettualità presentate anche le iniziative legate al contrasto della violenza sulle donne.Sede Aler via G. Parodi, 35 Pavia (ore 15)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, porta i saluti istituzionali al convegno organizzato dall'associazione culturale Vincenzo Gioberti “Carlo Borromeo, un governo pastorale tra resistenze locali e poteri esterni”.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 15)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, partecipa alla cerimonia di posa della prima pietra della caserma dei Carabinieri a Caravaggio (Bg).viale Europa Unita, Caravaggio/BG (ore 15)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, interviene alla presentazione del calendario benefico della Guardia di Finanza.Accademia della Guardia di Finanza, largo Berozzi, Bergamo (ore 18)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, partecipa alla consegna delle benemerenze provinciali “Renato Stilliti” 2023.Università degli Studi, aula magna, piazzale sant'Agostino, Bergamo (ore 20:30)VARIEConvegno "Pmi Italiane e Cybersecurity: indagine e stato dell’arte”. Con la presentazione del rapporto sui rischi della Cybersicurezza e le pmi. Interviene il deputato di Fratelli d'Italia, Stefano MaulluPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 11)Christmas Lecture 2023 Vincenzo Palermo (ricercatore CNR): "Galileo e le false verità”. Come difendere la scienza e il metodo scientifico all'epoca dei socialUniversità di Pavia, aula magna (ore 18)(Rem)