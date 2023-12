Grecia: Parlamento approva la legge di bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha approvato oggi la legge di bilancio per il 2024, in cui si prevede un aumento della crescita economica al 2,9 per cento rispetto al 2,4 dell'anno corrente, grazie ai solidi introiti del turismo e ai fondi Ue a sostegno degli investimenti. La legge di bilancio è stata approvata con 158 voti a favore, ovvero i parlamentari della maggioranza di governo guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. La Grecia punterà a un avanzo di bilancio primario - che esclude i costi di servizio del debito – pari al 2,1 per cento del prodotto interno lordo l'anno prossimo, rispetto all'avanzo dell'1,1 per cento relativo al 2023. Nella legge circa 1,4 miliardi di euro di spesa sono destinati a incrementare le entrate, compresi gli aumenti dei salari dei dipendenti pubblici, una misura che viene adottata per la prima volta dal 2010. (Gra)