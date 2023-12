Business news: Brasile, in calo la concentrazione della ricchezza, le grandi città pesano meno sul Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile c'è stato un calo della concentrazione di ricchezza, con una perdita di rilevanza delle grandi città sul prodotto interno lordo nazionale. Lo riporta l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) in uno studio che mostra come, se nel 2002 quattro città rappresentavano circa un quarto del Pil, nel 2021 a coprire il 25 per cento dell'economia brasiliana erano undici città. I dati rivelano una minor concentrazione della ricchezza nel Paese. Lo studio riporta che mentre nel 2002 era necessario sommare le ricchezze di 48 città per raggiungere il 50 per cento del Pil, nel 2021 il numero delle città è salito a 87. Per quanto riguarda i capoluoghi di regione, nel 2002 le città rappresentavano il 36,1 per cento dell'economia, nel 2020 il 29,7 per cento e nel 2021 il 27,6 per cento. "I risultati mostrano che i capoluoghi di regione e altre città con più peso sul Pil brasiliano, pur concentrando le attività dei servizi in presenza, sono stati i più colpiti dalle misure restrittive di isolamento derivanti dalla pandemia di Covid-19 nel 2020, dimostrando un calo nominale (dell'attività economica) tra il 2019 e il 2020", sottolinea l'Ibge. (Brs)