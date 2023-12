Business news: Argentina, “governo impegnato a frenare l’iperinflazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha assicurato che il suo governo è "totalmente impegnato a porre fine all'inflazione per evitare l'iperinflazione" e ha spiegato che per farlo la sua amministrazione ha dovuto varare misure “iper-ortodosse". Lo ha affermato attraverso un video pubblicato su Instagram. Secondo Milei, il 60 per cento delle nuove misure ricadono sulla politica e il 40 per cento sul settore privato, "ma tutto ciò che ricade sul settore privato è temporaneo". Il presidente ha giustificato l'adozione del programma "iper-ortodosso" affermando che occorre porre fine all'inflazione perché oggi l'indice "cresce dell'1 per cento al giorno, ciò significa che l'inflazione lo fa al 3.678 per cento annuo". Secondo l'istituto nazionale di statistica di Argentina, (Indec) a novembre l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 12,8 per cento sul mese, arrivando a un incremento del 160,9 per cento su anno. (Abu)