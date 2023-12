Business news: bilancia commerciale Brasile, previsto calo delle esportazioni e aumento delle importazioni nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione del commercio estero del Brasile (Aeb) ha pubblicato oggi una previsione per la bilancia commerciale nel 2024 con un calo dello 0,6 per cento delle esportazioni e l'aumento delle importazioni nel Paese. Si prevede che le esportazioni sommino 334,517 miliardi di dollari mentre le importazioni aumenteranno dello 0,62 per cento, salendo dai 240,345 miliardi nel 2023 per 241,745 miliardi nel 2024. Si prevede anche un surplus di 92,772 miliardi di dollari, un calo del 3,5 per cento rispetto ai 96,187 miliardi previsti per il 2023. Il presidente dell'Aeb, Jose Augusto de Castro, ha dichiarato che il mercato internazionale è tranquillo nel momento. "C'è una calma totale. Pure le variazioni dei prodotti sono state molto piccole quest'anno in relazione al 2022. E 2024 annuncia, per ora, che rimarrà più o meno così". (Brs)