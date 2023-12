Business news: accordo tra Spotify e governo Uruguay, la compagnia resta nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uruguaiano e la società Spotify sono finalmente riusciti a raggiungere un accordo dopo che la piattaforma aveva riferito che avrebbe lasciato il Paese a febbraio a causa dell'approvazione di una legge che ne avrebbe influito sui profitti. "Spotify continuerà ad operare in Uruguay", ha dichiarato in un messaggio di X il segretario alla Presidenza, Alvaro Delgado. "Dopo diversi giorni di trattative, il governo ha firmato un decreto che armonizza la legislazione e la adatta alle nuove tecnologie", ha aggiunto. "Spotify inizierà gradualmente a ritirare il suo servizio in Uruguay a partire dal 1° gennaio 2024 e cesserà completamente il servizio a febbraio", si leggeva in un messaggio ricevuto dagli utenti alcune settimane fa. La società sosteneva che dopo l'approvazione della Legge sulla Responsabilità, soprattutto per quanto riguarda i diritti d'autore, avrebbe dovuto pagare due volte per le stesse canzoni. (Abu)