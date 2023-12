Ungheria-Turchia: domani Erdogan a Budapest per vertice intergovernativo con Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visiterà domani Budapest, per celebrare il centenario dell’accordo di amicizia tra Turchia e Ungheria del 1923 e discutere della cooperazione bilaterale in vari settori, fra cui cultura, commercio e diplomazia. Erdogan, che viaggerà accompagnato da vari esponenti del suo governo, incontrerà la presidente ungherese, Katalin Novak, e il primo ministro, Victor Orban. Si terrà inoltre la riunione del Consiglio strategico di alto livello e i ministri dei due Paesi valuteranno tutti gli aspetti delle relazioni e firmeranno nuovi accordi bilaterali. Oltre all’agenda politica, si prevede che le autorità dei due Paesi lavoreranno su una tabella di marcia per aumentare il volume dell'interscambio commerciale - che quest’anno ammonta a 3,3 miliardi di dollari - a 6 miliardi di dollari. Le relazioni diplomatiche tra la Turchia e l'Ungheria, interrotte dopo la Prima guerra mondiale, furono ristabilite con il Trattato di amicizia firmato a Istanbul il 18 dicembre 1923. (segue) (Res)