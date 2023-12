Ungheria-Turchia: domani Erdogan a Budapest per vertice intergovernativo con Orban (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra la Turchia e l'Ungheria sono stati elevati al livello di partenariato strategico nel 2013 dopo la creazione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello. “Il 2023 è stato un anno in cui le nostre relazioni bilaterali hanno acquisito slancio con contatti reciproci e visite di altissimo livello. Questo è l'indicatore più concreto dell'importanza che attribuiamo alle nostre relazioni", ha affermato l'ambasciatore turco a Budapest, Gulsen Karanis Eksioglu, intervistato dall'agenzia di stampa “Anadolu”. Eksioglu ha ricordato che Novak, Orban e il ministro degli Esteri Peter Szijjarto hanno visitato la Turchia nel corso del 2023. In queste visite di alto livello i tre esponenti istituzionali ungheresi hanno espresso la loro solidarietà ai massimi livelli a causa dei terremoti dello scorso 6 febbraio. Orban, inoltre, ha partecipato anche alla cerimonia di giuramento di Erdogan dopo la vittoria alle ultime elezioni presidenziali in Turchia. (segue) (Res)