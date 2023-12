Milano: De Corato, dopo aggressione a Lambrate Comune spieghi perché tolto nucleo vigili su tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi all'ora di pranzo, nella metropolitana della fermata Lambrate, si è verificata un'altra aggressione ai danni di un utente che ha reagito perché il malvivente lo stava derubando. Grazie ai sanitari e agli uomini della Polmetro per essere intervenuti. Questi sono i risultati che raccogliamo dopo che il Centrosinistra ha eliminato il Nucleo di Vigili, composto da 50 Vigili affiancati dai poliziotti in pensione e dai militari, che controllavano tutti i mezzi pubblici milanesi sia quelli di superficie sia le metropolitane". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando l'aggressione subita da un pendolare alla fermata Lambrate della M2.Perché è stato rimosso? Giana, Granelli e Sala che rimangono come sempre in silenzio tombale, ne diano giustificate spiegazioni ai milanesi". (Com)