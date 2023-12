Ucraina: direttore intelligence Budanov, non c'è alternativa alla mobilitazione militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha aggiunto il direttore dell'intelligence, nel contesto della mobilitazione si pone un'altra questione: le motivazioni. "Non importa quante persone mobilitiamo, forzatamente o involontariamente, con qualche trucco o in conformità con la legge, l'efficienza sarà quasi nulla. In linea di principio, è quello che sta accadendo ultimamente, e anche questo va riconosciuto con franchezza. Pertanto, non dobbiamo pensare di poter fare a meno della mobilitazione. È impossibile", ha sottolineato Budanov. Il direttore dell'intelligence militare ha spiegato che oggi in Ucraina non ci sono molte persone disposte a fare qualsiasi cosa, tanto meno ad andare in guerra. "Questa è la situazione attuale. Ci saranno delle perdite, e questo numero deve essere mantenuto costante", ha detto il direttore dell'intelligence. (Kiu)