Gaza: fonti "Cnn", colloqui tra capo del Mossad e premier del Qatar sono stati "positivi"

- L'incontro avvenuto venerdì scorso tra il direttore dell'agenzia d'intelligence israeliana Mossad, David Barnea, e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, è stato positivo. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dalla "Cnn", secondo cui al centro dei colloqui c'è stata la ripresa dei negoziati indiretti sulla liberazione degli ostaggi. L'incontro è avvenuto dopo che un altro viaggio che Barnea avrebbe dovuto fare a Doha è stato cancellato all'inizio della settimana dal governo israeliano. Quest'ultimo incontro era stato pianificato prima che le Forze di difesa israeliane (Idf) uccidessero accidentalmente tre ostaggi israeliani a Gaza. Il Qatar e gli Stati Uniti sono al lavoro da settimane per cercare di riavviare i negoziati, con nuove proposte avanzate per liberare gli oltre 100 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. (Was)