Giappone-Asean: concluso vertice di Tokyo, ribadito rafforzamento cooperazione di fronte a crescenti minacce cinesi (3)

- Ieri, nel primo giorno di vertice, Kishida ha tenuto una serie di colloqui bilaterali. Con l'omologo malese, Anwar Ibrahim, è stato firmato un accordo da 400 milioni di yen (2,8 milioni di dollari) per rafforzare la capacità di sicurezza marittima della Malesia nell'ambito di un programma ufficiale giapponese di assistenza alla sicurezza specifico per i militari di nazioni amiche, volto a contribuire a rafforzare le loro capacità di applicazione della legge e di sicurezza. L’assistenza comprende la fornitura di imbarcazioni di salvataggio e altre attrezzature per contribuire a migliorare la capacità militare della Malesia, che si trova in una posizione cruciale sulle rotte marittime che collegano l’Oceano Indiano e l’Asia orientale e svolge un ruolo vitale nelle operazioni di allarme e sorveglianza per l’intera regione. Sempre ieri Kishida ha firmato un accordo con Widodo, offrendo una sovvenzione fino a 9 miliardi di yen (63,7 milioni di dollari) per finanziare il piano di avanzamento delle capacità di sicurezza marittima dell'Indonesia, inclusa una motovedetta marittima su larga scala di costruzione giapponese. A novembre il Giappone ha annunciato la fornitura di radar di sorveglianza costiera alla marina filippina e le due parti hanno inoltre concordato di avviare colloqui per una patto di difesa chiave chiamato Accordo di accesso reciproco, progettato per facilitare l’ingresso delle loro truppe nei reciproci territori per esercitazioni militari congiunte. Oggi, invece, il Giappone e le Filippine hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione tra le rispettive guardie costiere. Il vertice avrà un'appendice nella giornata di domani, 18 dicembre, quando si terrà un vertice per l’iniziativa della Comunità asiatica a emissioni zero. Si prevede che il primo ministro australiano Anthony Albanese parteciperà alla riunione da remoto. (Git)