Natale: Coldiretti/Ixè, stelle di Natale presenti in quattro case su dieci

- Durante le feste quest'anno in oltre quattro case su dieci (42 per cento) sarà presente una Stella di Natale per un totale di quasi dieci milioni di piante per allietare le lunghe giornate in casa. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti/Ixè sugli acquisti verdi degli italiani che vanno a odio caccia nei vivai del tradizionale dono floreale che sale sul podio dei simboli della festa dopo l'albero ed il presepe. L'andamento delle vendite è stabile con prezzi vanno dai 2,5 euro per gli esemplari più piccoli per arrivare anche ai 150 euro degli alberelli più strutturati. Le stelle di Natale – spiega la Coldiretti – sono divenute protagoniste delle feste grazie al loro colore rosso intenso tipico della festa e alla disposizione delle foglie che le rendono simili ad una cometa, una forma affascinante tanto che il suo nome latino "Euphorbia pulcherrima" significa bellissima. (segue) (Com)