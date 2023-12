Legge Bilancio: Fratoianni (Si), non dà risposta a vere emergenze Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra economica "che stanno consegnando in grande ritardo al Parlamento non dà nessuna risposta alle vere emergenze sociali del Paese". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana e parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, Nicola Fratoianni, ai microfoni del Tg1. "Eppure le risorse per fare qualcosa di diverso c'erano, eccome. Bastava tassare gli extraprofitti di chi si è arricchito durante la crisi. Invece niente. Questo è un governo e una maggioranza di destra al servizio delle lobby", ha concluso Fratoianni.(Rin)