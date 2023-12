Gaza: "scoperto enorme tunnel" di Hamas vicino al valico di Erez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno scoperto il più grande tunnel costruito dal gruppo armato islamista palestinese Hamas mai individuato, nel nord della Striscia di Gaza, vicino al valico di frontiera con Israele di Erez. Lo riferiscono le Idf in una nota stampa. Il tunnel, di cui circa 4 chilometri sono stati scoperti dai militari, è profondo circa 50 metri e in alcune aree sembra essere abbastanza largo da consentire il passaggio dei veicoli. Uno degli accessi al tunnel è stato scoperto a soli 400 metri dal valico di Erez, punto di transito per il movimento dei civili palestinesi in Israele per lavoro e cure mediche fino all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nelle ultime settimane, l'unità d'élite Yahalom del genio e la Brigata nord della Divisione Gaza hanno utilizzato "intelligence e mezzi tecnologici avanzati" per scoprire la rete "strategica" di tunnel, esaminarla in dettaglio e liberarla da qualsiasi potenziale minaccia. Secondo le Idf, il tunnel ha diverse diramazioni e incroci, insieme a linee idrauliche, elettriche e di comunicazione. In alcune parti del tunnel, i militari hanno trovato porte blindate, che secondo le Idf avevano lo scopo di impedire l'ingresso alle truppe israeliane. Le immagini diffuse dalle Idf mostrano dei militari in piedi all'interno del tunnel. All'interno sono state trovate “molte armi” appartenenti ad Hamas. "La sua larghezza indica che doveva essere utilizzato per raid con veicoli contro i civili nelle comunità di confine di Gaza", ha detto il comandante della Brigata nord della Divisione di Gaza, colonnello Haim Cohen, in una dichiarazione video, precisando che il tunnel non ha diramazioni in territorio israeliano. La settimana scorsa, le Idf hanno annunciato che i soldati hanno scoperto più di 800 tunnel nella Striscia dall’inizio dell’offensiva di terra contro Hamas iniziata a fine ottobre, circa 500 dei quali erano già stati distrutti. (Res)