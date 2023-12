Ungheria-Turchia: domani Erdogan a Budapest per vertice intergovernativo con Orban (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'agenda dei due leader dovrebbero figurare anche la crisi in corso in Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione umanitaria a Gaza. La Turchia, dall'inizio del conflitto il 7 ottobre, ha chiesto un cessate il fuoco e ha cercato di mobilitare la comunità internazionale per alzare la voce contro quelli che definisce “i crimini” di Israele. Inoltre, Erdogan e Orban probabilmente discuteranno anche dell’adesione della Svezia alla Nato, posticipata di oltre un anno proprio a causa delle reticenze di Ungheria e Turchia. Il governo turco ha ritardato la ratifica della Svezia a causa delle accuse secondo cui Stoccolma sarebbe troppo morbida nei confronti del Partito dei lavoratori del Kurdistan e dell'organizzazione Feto, legata a Fetullah Gulen, ritenuti gruppi terroristici e minacce alla sicurezza per le autorità di Ankara. (Res)