Ucraina: Energoatom, accordo con Westinghouse per componenti unità centrale nucleare Khmelnytskyy

- La società nazionale ucraina di produzione di energia nucleare Energoatom e la statunitense Westinghouse Electric Company hanno firmato un accordo per l'acquisto di attrezzature per l'unità di potenza della centrale nucleare di Khmelnytskyy. Lo ha dichiarato Energoatom, l'operatore nucleare ucraino. "Il presidente di Energoatom Pyotr Kotin e l'amministratore delegato di Westinghouse Electric Company Patrick Fragman hanno firmato un accordo sull'acquisto di attrezzature per l'unità di potenza numero cinque della centrale nucleare di Khmelnitsky. Sarà costruita con la tecnologia americana AR1000", si legge in un comunicato pubblicato sul canale Telegram di Energoatom. L'azienda ha sottolineato che l'Ucraina non ha mai avuto reattori di questo tipo prima d'ora, si tratta di "una delle tecnologie più avanzate nel settore dell'energia nucleare", che permette di mantenere i sistemi di sicurezza degli impianti anche in caso di blackout. Nel novembre 2021, Westinghouse ed Energoatom hanno firmato due accordi di cooperazione per l'avvio di progetti per la costruzione di due nuove unità di potenza nella centrale nucleare di Khmelnytskyy utilizzando proprio la tecnologia AR1000. (Kiu)