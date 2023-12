Giappone-Asean: concluso vertice di Tokyo, ribadito rafforzamento cooperazione di fronte a crescenti minacce cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Giappone e dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), riuniti ieri e oggi a Tokyo per celebrare i 50 anni di amicizia e cooperazione, hanno adottato una dichiarazione congiunta in cui ribadiscono l'importanza della sicurezza e della cooperazione economica nel rispetto dello stato di diritto, di fronte alle crescenti tensioni con Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Pur non essendo menzionata direttamente, la dichiarazione sembra alludere chiaramente alla Cina. I leader, si legge nel documento, hanno inoltre auspicato di rafforzare la loro partnership “reciprocamente vantaggiosa” e di lavorare insieme per la pace e la stabilità nell’Indo-Pacifico, in particolare nel campo della sicurezza marittima, oltre che per una maggiore sicurezza economica e una maggiore resilienza della catena di approvvigionamento nella regione. “Affermiamo la visione condivisa di promuovere una regione indo-pacifica basata su regole, libera e aperta (e) che abbracci principi chiave come l’unità e la centralità dell’Asean, l’inclusività (e) la trasparenza”, si legge nella dichiarazione, in cui i leader ribadiscono “il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale, la risoluzione delle differenze o delle controversie con mezzi pacifici e la rinuncia alla minaccia o all’uso della forza”. (segue) (Git)