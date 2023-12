Canale di Suez: l’Egitto monitora l’effetto delle tensioni nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità del Canale di Suez sta monitorando l’impatto delle tensioni nel Mar Rosso, in seguito ai ripetuti attacchi dei ribelli sciiti yemeniti Houthi, nel quadro della tensione in corso in Medio Oriente tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Il presidente dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, ha dichiarato che dal 19 novembre ad oggi 55 navi hanno cambiato rotta, preferendo il transito dal Capo di Buona Speranza. "Si tratta di una piccola percentuale ad aver cambiato la rotta rispetto alle 2.128 navi transite nel Canale di Suez durante quel periodo", ha detto Rabie, aggiungendo che il transito è regolare. Oggi hanno attraversato il Canale 77 navi con una stazza netta totale di 4 milioni di tonnellate, comprese alcune navi appartenenti a compagnie di navigazione che hanno annunciato di deviare temporaneamente le loro unità navali, ha aggiunto Rabie. Oggi la nave Maersk Saigon, la nave Cma Cgm Christophe Colomb e la nave Msc Fabienne hanno attraverso il Canale in direzione del Mediterraneo. "Queste navi si trovavano nella regione del Mar Rosso prima dell'annuncio delle loro compagnie di navigazione avrebbero dirottato i loro percorsi sulla rotta del Capo di Buona Speranza", ha continuato Rabie. Il capo dell’Autorità ha affermato che il Canale di Suez “rimarrà la rotta più veloce e più breve, garantendo un tempo tra il continente asiatico e l'Europa da 9 giorni a due settimane, a seconda dei porti di partenza e di arrivo”. (segue) (Res)