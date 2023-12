Canale di Suez: l’Egitto monitora l’effetto delle tensioni nel Mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre, l’Egitto prevedeva che i ricavi totali derivanti dal traffico di navigazione nel Canale di Suez salissero a 10,3 miliardi di dollari entro la fine dell’anno solare in corso. Il rendiconto del traffico di navigazione nel Canale di Suez per l’anno fiscale luglio 2022/giugno 2023 ha evidenziato un aumento del numero di navi transitate nel Canale del 17,6 per cento, rispetto all’anno fiscale precedente, arrivando a circa 26mila navi, ed un aumento del 34,7 per cento dei ricavi totali rispetto ai 7 miliardi di dollari dell’anno fiscale precedente, raggiungendo i 9,4 miliardi di dollari nello scorso anno fiscale. (Res)