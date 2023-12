Russia: Putin, non rinunceremo a nostra sovranità in cambio di qualche salsiccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sarà una potenza sovrana e autosufficiente, altrimenti non esisterà più. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un congresso del partito Russia Unita. "La Russia non può, come alcuni Paesi, rinunciare alla propria sovranità in cambio di qualche salsiccia e diventare il satellite di qualcuno", ha detto Putin. Accusando l'Occidente di cercare di "far crollare l'economia e la sfera sociale russa", il presidente ha invitato le "forze patriottiche" del Paese a unire le forze di fronte alle "sfide storiche" che Mosca deve affrontare. "Insieme a tutto il popolo russo, difendiamo la sovranità, la libertà e la sicurezza della Russia, tutto ciò che ci è caro, la nostra storia, la nostra cultura, i nostri valori e le nostre tradizioni", ha dichiarato Putin. (Rum)