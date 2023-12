Corea del Nord: esercito di Seul, Pyongyan ha lanciato missile balistico "sconosciuto" nel Mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico sconosciuto" verso il Mar del Giappone la scorsa notte. Lo ha annunciato l'esercito della Corea del Sud in una nota. L'annuncio segue le indiscrezioni dei giorni scorsi provenienti da Seul circa l'imminente lancio di un missile balistico intercontinentale da parte di Pyongyang. Ieri gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno avvertito la Corea del Nord che qualsiasi attacco nucleare contro i due Paesi o i loro alleati sarà considerato "inaccettabile" e porterà alla fine del regime di Kim Jong Un. "Gli Stati Uniti hanno ribadito che qualsiasi attacco nucleare da parte della Rpdc (Repubblica Popolare Democratica di Corea) contro la Repubblica di Corea riceverà una risposta rapida, travolgente e decisiva", si legge in una dichiarazione congiunta Usa-Corea del Sud. La dichiarazione giunge dopo la riunione del secondo Gruppo consultivo nucleare (Ncg) tra Stati Uniti e Corea del Sud, che si è tenuta ieri a Washington per discutere della deterrenza nucleare come parte dell’impegno dei due Paesi a condividere maggiori informazioni sulla pianificazione in caso di conflitto con la Corea del Nord. Pyongyang ha sviluppato e testato una gamma di missili balistici in grado di raggiungere obiettivi in ​​Corea del Sud, in Giappone e negli Stati Uniti continentali. Kim Tae-hyo, vice consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, ha dichiarato ieri che Pyongyang potrebbe testare questo mese il lancio di un missile balistico intercontinentale, considerato una minaccia nucleare indipendentemente dalla sua portata perché può trasportare una testata nucleare. Il terzo Ncg sarà convocato in Corea del Sud la prossima estate.(Res)