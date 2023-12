Lazio: Marotta (Avs), bene opposizione compatta su taglia tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapertura del tavolo coi sindacati, garanzie sul fondo taglia tasse per il prossimo biennio e sulla riduzione dell'addizionale Irpef per i redditi fino a 35mila euro. Questi sono i primi importanti risultati che l'opposizione compatta porta a casa dopo la lunga battaglia in commissione sul bilancio regionale. Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per Avs in Consiglio regionale Lazio. "La discussione si sposta adesso in Consiglio dove continueremo a dare battaglia per maggiori risorse alle politiche di genere, al sostegno agli affitti, al contrasto della povertà energetica, alla scuola pubblica e alla cultura", conclude.(Com)