Sanità: Aeronautica, donna incinta di due gemelli trasportata d'urgenza da Bari a Roma

- Si è concluso positivamente nella tarda serata di ieri, con l'atterraggio sullo scalo militare di Ciampino, un complesso trasporto sanitario di urgenza effettuato dall'Aeronautica militare a favore di una giovane donna in attesa di due gemelli, di cui uno in pericolo di vita, che necessitava di essere trasferita nel più breve tempo possibile dall'Ospedale "Di Venere" di Bari al Policlinico Gemelli di Roma. Come riferisce un comunicato dell'Aeronautica, a richiedere il trasporto aereo d'urgenza è stata l'Azienda sanitaria locale di Bari, tramite la Prefettura del capoluogo pugliese, cui ha fatto seguito - dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate - l'ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. (segue) (Com)