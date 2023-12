Sanità: Aeronautica, donna incinta di due gemelli trasportata d'urgenza da Bari a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata Aerea di Pisa, come accaduto in questa missione. I velivoli della Brigata Aerea di Pisa sono gli unici, in particolare, che possono garantire questa tipologia di trasporto, che prevede anche l'imbarco dell'ambulanza. Si tratta di una capacità essenziale quando le condizioni del paziente richiedono una assistenza medica costante e tempi strettissimi di trasferimento, una capacità che l'Aeronautica militare e la Difesa ha messo a disposizione del Paese in modo esteso durante l'emergenza Covid per il trasporto aereo in bio-contenimento. (Com)