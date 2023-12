Mali: ostaggio sudafricano liberato dai jihadisti dopo sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino sudafricano Gerco van Deventer, detenuto dai jihadisti in Mali per oltre sei anni, è stato rilasciato. Lo hanno riferito fonti umanitarie e di sicurezza citate dai media sudafricani, secondo cui l'ostaggio liberato è attualmente sotto osservazione in un ospedale di Algeri. Van Deventer, 48 anni, è stato rapito in Libia il 3 novembre 2017 mentre si recava al cantiere di una centrale elettrica a circa mille chilometri a sud della capitale Tripoli. Altri tre ingegneri turchi sequestrati insieme a lui sono stati liberati sette mesi dopo, ma Van Deventer è rimasto prigioniero ed è stato in seguito trasferito in Mali. Van Deventer, un paramedico d'emergenza, lavorava per una società di sicurezza. (Res)