Medio Oriente: Pizzaballa, situazione difficile anche per incertezza sul futuro

- La situazione è precaria in Medio Oriente e ciò che rende tutto più difficile è l’incertezza su cosa ci sarà dopo. Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme in un’intervista durante la trasmissione “In mezz’ora” su Rai 3. “In questo momento abbiamo bisogno di visione”, ha aggiunto il prelato. Quest’anno sarà un “Natale durissimo - in Terra Santa -. Abbiamo cancellato tutte le manifestazioni. Si tengono solo le celebrazioni liturgiche e gli eventi per i bambini”, ha affermato. Pizzaballa ha proseguito: “L’atmosfera è di terrore, tensione, c’è paura ovunque. Abbiamo notizie quasi quotidiane con i cristiani a Gaza. Le condizioni igieniche sono problematiche. La situazione è molto difficile a causa dei cecchini israeliani e di Hamas”. (Res)