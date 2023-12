Diritti: Zanella (Avs), da Meloni molta propaganda su reato universale maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "fa molta propaganda attorno alla legge sul reato universale di maternità surrogata". Lo ha detto la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. "In realtà quella norma è di difficile se non impossibile applicazione concreta, inoltre, se davvero vuole farlo, deve mettere mano al mercato della fertilità, quello a cui si è rivolto per due spiccioli il suo amico Elon Mask. Ma questo Meloni non lo farà mai perché è amica e sostenitrice del liberismo più sfrenato", ha concluso. (Rin)