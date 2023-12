Ucraina: direttore intelligence Budanov, non c'è alternativa alla mobilitazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi ci sono poco più di un milione di militari arruolati nelle Forze di difesa ucraine: senza una mobilitazione, nessun processo di reclutamento coprirà le esigenze belliche nazionali. Lo ha dichiarato il direttore dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, citato dall'agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. Budanov ha spiegato che tutti coloro intenzionati a combattere l'invasione della Federazione Russa si sono già arruolati in varie unità delle Forze di difesa o nelle Forze armate entro la prima metà del 2023. Per ragioni oggettive, secondo il direttore dell'intelligence, non sono rimaste molte di queste persone nei ranghi delle Forze di difesa. "Questo è un dato di fatto, va compreso e riconosciuto. Con tali volumi, senza mobilitazione, nessun reclutamento coprirà le nostre necessità. Questo è un problema simile a quello delle munizioni, perché i volumi sono enormi. In totale, le Forze di difesa dell'Ucraina ammontano ora – dirò un numero indicativo perché stiamo parlando di segreti di Stato – a un milione e centomila persone. Nessun reclutamento può coprire tali volumi. Esclusivamente una mobilitazione può farlo”, ha osservato Budanov. (segue) (Kiu)