Usa: Manchin, accordo per sblocco aiuti militari all'Ucraina potrebbe arrivare la prossima settimana

- Un possibile accordo al Senato degli Stati Uniti per lo sblocco di ulteriori finanziamenti per gli aiuti militari destinati a Ucraina e ad Israele potrebbe arrivare questa settimana. Lo ha affermato oggi il senatore democratico statunitense Joe Manchin. "Penso che vedremo qualcosa la prossima settimana e insisteremo finché non avremo concluso (i negoziati), ha detto Manchin, intervistato dalla "Cnn", aggiungendo che i negoziati andranno avanti oggi ma che il Congresso non concluderà "nulla" senza arrivare ad una soluzione bipartisan. I negoziati del Senato per un compromesso sullo stanziamento dei nuovi aiuti da oltre 160 miliardi di dollari di aiuti militari a Ucraina, Israele e Taiwan, in cambio di fondi adeguati per il rafforzamento della frontiera tra Stati Uniti e Messico, sono in corso da settimane. I legislatori repubblicani hanno affermato che non sosterranno ulteriori aiuti all'Ucraina senza includere nuove disposizioni per la sicurezza delle frontiere. Senza un'azione del Congresso entro la fine dell'anno, l'amministrazione di Joe Biden ha avvertito che i fondi per l'Ucraina finiranno. (Was)