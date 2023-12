Germania: Forze armate lanceranno in orbita due satelliti da ricognizione prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundeswehr, le Forze armate tedesche, lancerà nello spazio due satelliti da ricognizione prima di Natale. Lo ha riferito il generale Michael Traut, che dirige il comando spaziale delle Forze armate della Germania, in un'intervista al quotidiano "Tagesspiegel". "La Bundeswehr ha attualmente due satelliti in orbita geostazionaria per coprire le nostre aree di interesse in Europa e in Medio Oriente, e abbiamo anche sei satelliti in orbita terrestre bassa", ha dichiarato Traut. "La Bundeswehr dovrebbe lanciare nello spazio due nuovi satelliti di questa categoria con SpaceX poco prima di Natale", ha aggiunto il generale. Secondo il giornale tedesco, la società spaziale di proprietà di Elon Musk ha programmato il lancio per il 22 dicembre. Le Forze armate tedesche ripongono grandi speranze nei nuovi satelliti che consentono di osservare la Terra “anche con un radar, in modo da poter scattare foto anche di notte e vedere attraverso le nuvole", ha proseguito Traut. "Questo è molto importante per la Bundeswehr perché ci permette di osservare molto meglio gli eventi militarmente rilevanti sulla superficie terrestre", ha concluso il generale. (Geb)