Bosnia: Dodik, tutti cittadini Repubblica Srpska dovrebbero avere cittadinanza serba

- Tutti i cittadini della Repubblica Srpska (l'entità serba della Bosnia Erzegovina) dovrebbero detenere automaticamente la cittadinanza serba. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik che oggi ha votato a Banja Luka alle elezioni parlamentari straordinarie in corso Serbia. "Ho esercitato il mio diritto di voto come cittadino serbo al consolato di Banja Luka. Vedo che c'è una grande affluenza alle urne, che la gente è interessata alle elezioni e che ciò darà molto sostegno alle forze politiche in Serbia che la rendono stabile", ha detto Dodik ai giornalisti dopo aver espresso la sua preferenza. Secondo Dodik, una Serbia stabile offre sostegno e sostegno alla Repubblica Srpska in processi che sono incerti e difficili in questa fase storica. "Per questo è importante per noi cittadini della Republika Srpska ottenere automaticamente la cittadinanza serba, per garantirla e non passare attraverso procedure difficili", ha detto Dodik. (Seb)