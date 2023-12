Vaticano: Fontana, auguri a Papa Francesco, grazie per instancabile testimonianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri Papa Francesco. "Nel giorno del Suo compleanno desidero rivolgerLe, anche a nome di tutta la Lombardia, i più sentiti auguri. La ringraziamo ancora per l’instancabile testimonianza che ogni giorno ci regala e per l’inesauribile contributo che continua ad offrire affinché in questo mondo dilaniato da troppi conflitti possa finalmente esserci posto per la pace". Lo scrive sui suoi canali social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Com)