Fiumicino: AdR, sentita vicinanza ai familiari delle vittime dell’attentato del '73

- "Cinquanta anni fa, il 17 dicembre 1973, nella strage di Fiumicino ad opera di un commando di terroristi, perdevano la vita trentadue persone. Tra le vittime sei italiani, la famiglia De Angelis, con Giuliano, Emma e la figlia Monica, Raffaele Narciso, Domenico Ippoliti e il finanziere Antonio Zara, ucciso nel tentativo di fermare i terroristi e, per questo motivo, insignito della medaglia d’oro al valor militare". È quanto si legge in una nota di AdR. Aeroporti di Roma, "interpretando il sentimento dell’intero management e del proprio personale, esprime sentita vicinanza ai familiari delle vittime nel cinquantesimo anniversario di una tragedia che ha colpito i loro cari e l’intera comunità nazionale e internazionale". (segue) (Com)